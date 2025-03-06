МИД КНР заявил, что слова Пентагона о войне вызывают конфронтацию

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Слова главы Пентагона Пита Хегсета о готовности США к военному конфликту с Китаем вызывает конфронтацию и может привести к противостоянию, в котором не будет победителей. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Ранее министр обороны США говорил, что страна не хочет войны с Китаем, однако планирует восстановить вооруженные силы при американском лидере Дональде Трампе, чтобы быть готовой к конфликту. При этом Вашингтон в данный момент, добавил он, создает систему сдерживания, так как население Штатов живет в "опасном мире с могущественными, восходящими странами с очень разными идеологиями".

В ответ на это Цзянь указал, что слова Хегсета намеренно привлекают внимание к "китайской угрозе". При этом любую войну, тарифную, торговую, холодную и горячую, выиграть будет нельзя, добавил он.

Представитель МИД от лица Китая призвал Штаты отказаться от "гегемонистской логики" в отношениях с Пекином и не использовать подход холодной войны в двусторонних отношениях. Кроме того, США не стоит использовать стратегическое соперничество как повод для сдерживания и ограничения Китая.

Соединенные Штаты еще в начале февраля указом Трампа ввели пошлины на товары из Китая в размере 10%. Затем в США начали действовать увеличенные пошлины на товары, поставляемые из КНР (20%). Президент Штатов объяснил это тем, что Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами.

Кроме того, Китай в скором времени введет дополнительные пошлины в размере 10–15% на американскую сельскохозяйственную продукцию. В частности, под новые тарифы в размере 15% подпадут мясо курицы, пшеница, кукуруза и хлопок. Также пошлины в размере 10% распространятся на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.