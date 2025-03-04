Китай введет дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США

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Китай введет дополнительные пошлины в размере 10–15% на американскую сельскохозяйственную продукцию с 10 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства финансов КНР.

В частности, под новые тарифы в размере 15% подпадут мясо курицы, пшеница, кукуруза и хлопок. Также пошлины в размере 10% распространятся на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.

Вместе с тем Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, уточнили в Минкоммерции КНР.

В список были включены фирмы Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, а также General Dynamics Land Systems и Aero Vironmen.

Меры контроля включают запрет на экспорт товаров двойного назначения в отношении указанных предприятий. Все текущие экспортные операции с такими товарами должны быть немедленно остановлены, добавили в ведомстве.

Однако отмечается, что если существует острая необходимость в экспорте в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.

Помимо этого, в рамках защиты своих законных прав и интересов Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за повышения пошлин США.

Минкоммерции КНР выразило решительный протест против введения Штатами 3 марта дополнительных 10% тарифов на китайские товары. Ведомство подчеркнуло, что Китай будет твердо стоять на защите многосторонней торговой системы и международного торгово-экономического порядка.

США еще в начале февраля начали вводить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.

Накануне, 3 марта, начали действовать увеличенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из КНР (20%). Как объяснил президент США Дональд Трамп, Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами.

Сразу после КНР, возмутившись такому решению, предупредила об ответных мерах.

