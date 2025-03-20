Рубио заявил, что ВС США не испытывают проблем с отражением атак со стороны хуситов

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские вооруженные силы успешно справляются с отражением атак йеменского мятежного движения хуситов. Об этом он рассказал в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом, передает РИА Новости.

"Они говорят, что атакуют. Я имею в виду, что они запускают (ракеты и беспилотники. – Прим. ред.), но их сбивают на расстоянии 100 миль (около 160 километров – Прим. ред.), то есть еще до того, как это квалифицируется как угроза. У Пентагона нет никаких проблем с отражением (этих атак. – Прим. ред.)", – высказался Рубио.

Он также подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать хуситов, хотя, возможно, и не так открыто, как раньше.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.

