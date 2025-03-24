РИА Новости: США нанесли несколько авиаударов по северо-западу Йемена

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Американская авиация нанесла 13 ударов по северо-западу Йемена вечером 24 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

Под удары армии США попали город Саада и его пригороды, считающиеся оплотом правящего на севере страны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах". О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.