Пентагон: США готовы прекратить операцию против хуситов, если те откажутся от атак

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Соединенные Штаты готовы прекратить военную операцию против хуситов в Йемене, если те прекратят свои атаки. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что хуситы сами могут решить, когда закончится боевые действия, но до тех пор кампания США будет бескомпромиссной.

"Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не защитим нашу родину, не откроем судоходные пути и не обеспечим свободу маневра в этом регионе", – сказал Парнелл.

Представитель Пентагона также заявил, что США будут использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене. При этом Парнелл отметил, что последние атаки хуситов на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море оказались неудачными.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА. Согласно данным на 17 марта, количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек.

