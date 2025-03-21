Глава Пентагона подтвердил встречу с Маском, назвав сообщения о "секретном брифинге" ложью

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Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, 21 марта, однако опроверг сообщения о проведении сверхсекретного брифинга о войне с Китаем. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Ранее газета New York Times утверждала, что Пентагон ознакомит Маска со сверхсекретными планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР.

"Мы с нетерпением ожидаем Илона Маска завтра в Пентагоне. Но фальшивые новости снова в своем репертуаре – это не встреча о сверхсекретных планах войны с Китаем", – написал он.

Хегсет добавил, что Маск будет присутствовать на неформальной встрече, посвященной "инновациям, эффективности и более разумному производству".

Между тем в руководстве США нарастает недовольство подходом Маска и курируемого им DOGE к кадровой политике в министерствах и сокращению их расходов.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп осведомлен о растущем числе жалоб на Маска и хочет несколько ограничить его полномочия. При этом Трамп отверг сообщения о конфликте в администрации.