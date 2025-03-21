21 марта, 06:37Политика
Глава Пентагона подтвердил встречу с Маском, назвав сообщения о "секретном брифинге" ложью
Фото: ТАСС/EPA/BLOOMBERG POOL/AL DRAGO
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, 21 марта, однако опроверг сообщения о проведении сверхсекретного брифинга о войне с Китаем. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Ранее газета New York Times утверждала, что Пентагон ознакомит Маска со сверхсекретными планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР.
"Мы с нетерпением ожидаем Илона Маска завтра в Пентагоне. Но фальшивые новости снова в своем репертуаре – это не встреча о сверхсекретных планах войны с Китаем", – написал он.
Хегсет добавил, что Маск будет присутствовать на неформальной встрече, посвященной "инновациям, эффективности и более разумному производству".
Между тем в руководстве США нарастает недовольство подходом Маска и курируемого им DOGE к кадровой политике в министерствах и сокращению их расходов.
СМИ писали, что президент США Дональд Трамп осведомлен о растущем числе жалоб на Маска и хочет несколько ограничить его полномочия. При этом Трамп отверг сообщения о конфликте в администрации.