NYT: работа ведомства Маска приводит к конфликтам с министрами США

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В руководстве США нарастает недовольство подходом Илона Маска и курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) к кадровой политике в министерствах и сокращению их расходов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

По их данным, на заседании кабинета в четверг госсекретарь Марко Рубио пришел в ярость, вынужденный "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире". Рубио опроверг заявления Маска о невозможности сократить штат Госдепартамента, указав, что более 1,5 тысячи сотрудников уволились, получив денежную компенсацию. Госсекретарь предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем "устроить шоу с увольнением".

Рубио уже несколько недель в частных беседах выражает недовольство подходом Маска, отмечает издание. Если ранее он делился своим гневом только в узком кругу, то на этот раз высказался при примерно 20 должностных лицах. После заседания информация о конфликте быстро распространилась среди руководства министерств.

Незадолго до спора с Рубио Маск вступил в конфликт с министром транспорта США Шоном Даффи. Последний пожаловался, что "молодые специалисты из команды Маска" пытались уволить ряд авиадиспетчеров во время расследования причин серии авиакатастроф в стране.

Агентство отмечает, что президент США Дональд Трамп осведомлен о растущем числе жалоб на Маска и хочет несколько ограничить его полномочия.

Сам же Трамп отверг сообщения о конфликте между Рубио и Маском, отметив, что оба работают слаженно в рамках единой администрации.

Ранее президент США заявил, что доволен работой Маска, но призвал его действовать осторожно.

"Мы говорим "скальпель" вместо "топора", – написал президент в своей соцсети Truth Social.

До этого глава Белого дома также хвалил Маска за хорошую работу и призывал его работать еще эффективнее.