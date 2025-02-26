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Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск возглавил список самых состоятельных людей в мире. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на рейтинг супермиллиардеров компании Altrata.

Состояние Маска на февраль 2025 года оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Рейтинг состоит из 24 человек, в числе которых основатель американской компании Amazon Джефф Безос и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно. Они владеют 263,8 и 238,9 миллиарда долларов соответственно.

Также в рейтинг вошли сооснователь американской организации Oracle Corporation Ларри Эллисон (237 миллиардов долларов), руководитель компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг (220,8 миллиарда долларов). На шестом месте списка расположился соучредитель Google Сергей Брин. Его состояние оценивается в 160,5 миллиарда долларов.

По данным издания, общая сумма состояния всех людей из списка составляет 3,3 триллиона долларов.

Ранее Маск планировал купить некоммерческую организацию OpenAI. По данным СМИ, инвесторы хотели выкупить часть компании за почти 98 миллиардов долларов. Однако руководитель OpenAI Сэм Альтман отклонил его предложение.

Позже СМИ спросили у него, хочет ли Маск купить OpenAI потому, что он не уверен в принадлежащей ему xAI. Тогда Альтман ответил, что бизнесмен чувствует себя неуверенно всю жизнь.