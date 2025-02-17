Маск пошутил о живущих в США вампирах

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Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пошутил, что в стране проживают много вампиров, которые получают социальные пособия. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Так Маск отреагировал на таблицу с возрастом получателей пособий среди живущих американцев. По ее данным, в США есть несколько миллионов живых граждан в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек возрастом от 360 до 369 лет.

"Это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (художественный фильм и одноименный роман про вампиров. – Прим. ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия", – написал Маск.

Один из комментаторов добавил, что среди получающих пособия наверняка есть герой "Сумерек" вампир Эдвард Каллен. Маск ответил пользователю, что не похоже, что у него есть работа. В DOGE в ответ на публикацию Маска отметили, что рассмотрят этот вопрос.

Ранее СМИ рассказывали, что 14 американских штатов подали федеральный иск против американского президента Дональда Трампа и главы DOGE, обвинив департамент в нарушении конституции. Представители штатов недовольны слишком широкими полномочиями Маска, который может ликвидировать целые департаменты и лишать правительство его сотрудников.

