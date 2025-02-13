13 февраля, 14:27Политика
Маск заявил, что США платили Reuters "миллионы долларов"
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон платил агентству Reuters "миллионы долларов за введение в заблуждение", заявил американский миллиардер, глава ведомства по повышению эффективности правительства США Илон Маск.
"Это буквально то, что было написано в контракте!" – написал он на своей странице в соцсети X.
Предприниматель также расценил деятельность международного агентства как "полнейшее мошенничество".
Ранее Маск заявлял, что Агентство по международному развитию (USAID), используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды.
Президент США Дональд Трамп добавлял, что в правительстве Штатов удалось найти мошенничество и растраты на миллионы долларов. Маск после USAID проверит и другие структуры на предмет коррупции, анонсировал Трамп.