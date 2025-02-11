Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже 400 млрд долларов впервые в 2025 году

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Состояние американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов на фоне значительного снижения цен акций созданной им компании Tesla, пишет агентство Bloomberg.

Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года. Особенно заметное снижение произошло на прошлой неделе: цена бумаг Tesla упала на 11% после новостей о сокращении продаж.

Поставки автомобилей в Германию снизились на 59%, что стало самым низким показателем с 2021 года, а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Накануне акции Tesla падали в цене четвертый день подряд, потеряв 3% и достигнув отметки в 350,73 доллара за бумагу.

В связи с этим агентство обратило внимание на то, что в декабре акции и опционы Tesla составляли более 60% от общего состояния Маска. Однако после вступления Дональда Трампа в должность президента США миллиардер стал уделять больше внимания не бизнесу, а политике, в том числе руководству ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE).

Издание также пишет, что, несмотря на близость Маска к новому главе Штатов, инвесторы пока не видят признаков того, что администрация президента поддержит Tesla, изменив налоговую политику или упростив стандарты для технологий автономного вождения.

11 декабря 2024 года Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов и составило примерно 439,2 миллиарда американских долларов. По данным СМИ, его богатство выросло сразу на 50 миллиардов долларов из-за инсайдерской продажи акций его фирмы SpaceX.

Кроме того, победа Трампа на президентских выборах также поспособствовала росту акций Tesla. Они выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании. Кроме того, стоимость стартапа Маска в области ИИ xAI в тот период удвоилась.