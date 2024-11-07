Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки

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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесла десяти богатейшим людям мира рекордное состояние за сутки за счет ралли фондовых бирж, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В частности, чистое состояние миллиардеров во главе с Илоном Маском выросло на 63,5 миллиарда долларов. Это самый большой суточный прирост с тех пор, как в 2012 году начал составляться BBI.

Маск разбогател на 26,5 миллиарда, увеличив свое состояние до 290,3 миллиарда долларов. Такой прирост последовал за удорожанием акций Tesla почти на 15%. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов, до 228,3 миллиарда. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пополнил свой счет на 1,82 миллиарда, до 159,5 миллиарда долларов, а американский предприниматель Уоррен Баффетт – на 7,58 миллиарда долларов, до 147,8 миллиарда.

Сократилось состояние лишь у владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно и основателя Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) Марка Цукерберга.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Перед началом голосования к жителям Америки обратился американский предприниматель Илон Маск. Он заявил, что голливудские актеры сталкиваются с давлением, так как их принуждают публично поддерживать Камалу Харрис.

Миллиардер уточнил, что артистам поступают звонки от неких влиятельных личностей, которые ненастойчиво предлагают проголосовать за Харрис, уточняя, что это остается их личным выбором.