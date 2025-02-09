Bloomberg: Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), опроверг слухи о своем интересе к покупке социальной сети TikTok. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я не подавал предложений по покупке TikTok", – заявил Маск во время выступления на конференции в Германии.

Это был его первый комментарий по поводу возможной сделки. Он также добавил, что не стремится приобрести TikTok, так как предпочитает создавать компании с нуля, а не покупать уже существующие.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Президент США Дональд Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

21 января глава Белого дома подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети.

