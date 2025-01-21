Трамп подписал указ о работе TikTok в США

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети. Об этом пишет РИА Новости.

Республиканец признался, что на фоне скандала с закрытием TikTok в США ему позвонил "каждый богатый человек". Трамп добавил, что данная соцсеть предназначена в основном для детей.

"Если Китай получает информацию о детях, я не знаю. Если честно, у нас есть проблемы посерьезней", – отметил он.

Американский лидер также указал на то, что многие электротовары в стране были сделаны в Китае.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Он уточнил, что документ также будет освобождать от ответственности компании, которые помогут соцсети до выпуска приказа.

Получив соответствующие гарантии от Трампа, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.