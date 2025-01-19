Роскомнадзор пока не фиксирует изменения в работе TikTok в Рунете

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Изменения в работе соцсети TikTok в Рунете не фиксируются, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.

Ранее в воскресенье, 19 января, российские пользователи стали сообщать о нестабильной работе TikTok на территории РФ. По данным портала "Сбой.рф", на 15:30 по московскому времени наблюдается свыше 4 тысяч жалоб.

"При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее TikTok прекратил работу на территории США. При попытке зайти в приложение у пользователей появляется сообщение о том, что в США вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети. Кроме того, приложение пропало из магазина App Store.

До этого TikTok разослал уведомления пользователям в США о приостановке своей работы. Скриншоты сообщений жители Штатов публиковали в X. Представители соцсети отметили, что работают над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно раньше.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok остается за ним. Так он говорил после того, как Верховный суд утвердил соответствующий закон.

Трамп также допускал, что TikTok может быть предоставлена отсрочка в 90 дней.

