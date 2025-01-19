TikTok уведомил пользователей о прекращении работы в США

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Соцсеть TikTok разослала уведомления пользователям в США о приостановке своей работы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи публикуют в X скриншоты уведомлений от TikTok. В тексте говорится, что соцсеть прекращает работу на территории США с воскресенья, 19 января.

"Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг", – заявили представители соцсети, отметив, что работают над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно раньше.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok остается за ним. Такой комментарий он дал после того, как Верховный суд утвердил закон, запрещающий приложение, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.

Трамп также допускал, что TikTok может быть предоставлена отсрочка в 90 дней перед ее возможным запретом в США.

