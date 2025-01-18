Трамп заявил, что после инаугурации может отсрочить запрет TikTok в США

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Соцсети TikTok может быть предоставлена отсрочка в 90 дней перед ее возможным запретом в Штатах, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Знаете, это уместно. Мы должны внимательно рассмотреть это", – сказал он в беседе с телеканалом CNN.

Ранее американский политик уже рассказал, что окончательное решение о судьбе TikTok в США останется за ним. Так он прокомментировал решение Верховного суда страны, который утвердил запрет приложения, если его материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.

До этого избранный президент США переговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров стороны обсудили торговые вопросы, а также ситуацию с TikTok.

