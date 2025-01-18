WP: перенос инаугурации Трампа в помещение вызвал переполох в США

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Перенос инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вызвал переполох в Вашингтоне, пишет The Washington Post (WP).

Теперь основная церемония состоится в ротонде Капитолия. Об этом решении члены американского конгресса узнали из СМИ. Им пришлось отвечать на сотни звонков от людей, у которых были билеты на мероприятие, уточнили журналисты.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания, а рабочие стали быстро собирать новую трибуну в помещении Капитолия. По версии СМИ, тысячи американцев, которые уже забронировали места в отелях и купили билеты на самолет, теперь пересматривают свои планы.

Так, пользователи Сети обсуждают, отказаться ли от поездки, либо организовать совместные встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах, где есть большие телеэкраны.

Перенос инаугурации также привел к потере большинства приглашений для журналистов, пишет РИА Новости. Доступ в ротонду Капитолия из представителей СМИ получат только журналисты пресс-пула, говорится в уведомлении от американского сената.

Кроме того, перенос инаугурации Трампа в закрытое помещение связан с возможностью очередного покушения, уверен член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Трамп заявил, что переносит место инаугурации из-за холодной погоды, которая прогнозируется в столичном Вашингтоне. Он уточнял, что это будет красивое и безопасное мероприятие, особенно для телевизионной аудитории. 20 января в столице США ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, а вечером столбики термометров могут упасть до минус 12 градусов.

