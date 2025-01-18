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18 января, 11:40

Политика

Трамп сообщил о выпуске своего мемкоина

Фото: 123RF/palinchak

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты.

"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", – поделился политик на своих страницах в социальных сетях Х и Truth Social.

Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты Трампа. Однако, несмотря на их опасения, спустя пять часов после публикации эти посты так и не были удалены.

Ранее Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok в стране остается за ним. Такой комментарий он дал после того, как Верховный суд утвердил закон, запрещающий приложение, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.

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