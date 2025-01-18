18 января, 11:40Политика
Трамп сообщил о выпуске своего мемкоина
Фото: 123RF/palinchak
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты.
"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", – поделился политик на своих страницах в социальных сетях Х и Truth Social.
Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты Трампа. Однако, несмотря на их опасения, спустя пять часов после публикации эти посты так и не были удалены.
Ранее Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok в стране остается за ним. Такой комментарий он дал после того, как Верховный суд утвердил закон, запрещающий приложение, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст продукт новым владельцам.