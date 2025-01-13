Politico: первые указы Трампа вызовут "шок и трепет"

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Первые исполнительные указы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", предсказал сенатор Джон Баррассо. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Американский политик подчеркнул, что после инаугурации республиканца ожидается "буря указов" по вопросам экономики и границы США.

Между тем бывший премьер Канады Жан Кретьен предложил провести встречу государств, которым угрожал Трамп, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Globe and Mail. Так, по его словам, Оттаве необходимо немедленно созвать встречу лидеров Дании, Панамы и Мексики, чтобы вместе выработать план по противодействию угрозам "большого сильного задиры".

Помимо этого, Кретьен подчеркнул, что Трамп своими угрожающими заявлениями продолжает увеличивать количество союзников Канады.

Трамп в начале декабря предлагал канадскому премьер-министру Джастину Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Кроме того, избранный президент США счел, что объединение Штатов и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов. Трамп также выражал уверенность в том, что вхождение Канады в состав США обеспечит ей "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

В свою очередь, Трюдо заявлял, что его страна никогда не войдет в состав США. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

