TikTok заблокировали в США

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Соцсеть TikTok прекратила работу на территории США. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке зайти в приложение у пользователей появляется сообщение о том, что в США вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

"К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", – говорится в тексте.

Кроме того, приложение пропало из магазина App Store.

Ранее TikTok разослал уведомления пользователям в США о приостановке своей работы. Скриншоты сообщений жители Штатов публиковали в X. Представители соцсети отметили, что работают над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно раньше.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok остается за ним. Так он говорил после того, как Верховный суд утвердил соответствующий закон.

Трамп также допускал, что TikTok может быть предоставлена отсрочка в 90 дней.

