Глава МИД Эстонии Цахкна предложил запретить TikTok в Европе

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Европе следует рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok на своей территории, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

Эстонский министр назвал TikTok "платформой для манипуляций выборами", которая распространяет ложную информацию. По его словам, огромный сбор данных соцсети также представляет "серьезную угрозу безопасности".

Ранее TikTok прекратил работу на территории США. При попытке зайти в приложение у пользователей появляется сообщение о том, что в США вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети. Кроме того, приложение пропало из магазина App Store.

До этого TikTok разослал уведомления пользователям в США о приостановке своей работы. Скриншоты сообщений жители Штатов публиковали в X. Представители соцсети отметили, что работают над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно раньше.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что окончательное решение о судьбе соцсети TikTok остается за ним. Так он говорил после того, как Верховный суд утвердил соответствующий закон.

Трамп также допускал, что TikTok может быть предоставлена отсрочка в 90 дней.

