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19 января, 21:27

Технологии

Соцсеть TikTok восстанавливает работу в США после заявлений Трампа

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Администрация соцсети TikTok восстанавливает работу сервиса в США после того, как получила необходимые гарантии от избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом пресс-служба площадки сообщила в социальной сети Х.

В администрации пояснили, что провайдеры соцсети благодаря гарантиям не получат штрафы, обеспечивая доступ к TikTok для более чем 170 миллионам граждан США и позволяя развиваться свыше семи миллионам малых предприятий.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Позже Трамп сказал, что 20 января издаст указ о паузе в исполнении данного закона. Он уточнил, что документ также будет освобождать от ответственности компании, которые помогут соцсети до выпуска приказа.

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