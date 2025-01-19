The Mirror US: пользователи из Канады пожаловались на прекращение работы TikTok

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Пользователи социальной сети TikTok из Канады начали сообщать о невозможности зайти в приложение после его блокировки в США, передает издание The Mirror US.

По данным журналистов, многие канадцы публикуют посты в социальных сетях, заявляя, что остановка работы TikTok в Штатах привела к трудностям при его использовании на территории Канады.

В частности, пользователи рассказали, что не могут открыть приложение, поскольку на экране смартфонов появляется информация, аналогичная распространенному среди американских граждан сообщению: "Закон, запрещающий TikTok вступил в силу в США. К сожалению это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok".

При этом, как отметили журналисты, приложение оказалось заблокировано лишь у некоторых жителей Канады.

Соцсеть TikTok прекратила работу на территории США 19 января. Приложение также пропало из магазина App Store.

За несколько часов до этого TikTok разослал уведомления пользователям в США о приостановке своей работы. Скриншоты сообщений жители Штатов публиковали в X. Представители соцсети отметили, что работают над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно раньше.