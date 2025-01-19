Трамп призвал "спасти TikTok", заблокированную в США

Фото: depositphotos/j_ilina

Избранный президент США Дональд Трамп призвал спасти соцсеть TikTok, заблокированную на территории страны. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Спасите TikTok!" – говорится в публикации.

TikTok перестал работать на территории Соединенных Штатов 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появляется сообщение о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

На работу TikTok также жаловались жители Канады, которые не могли зайти в приложение. Как утверждают журналисты, проблема затронула лишь некоторых канадцев.

В свою очередь, Трамп подчеркивал, что окончательное решение о судьбе соцсети остается за ним.