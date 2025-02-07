Трамп заявил, что Маск после USAID проверит другие структуры в США

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Миллиардер Илон Маск после Агентства по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как отметил американский лидер, Маск делает отличную работу.

"Он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства", – цитирует РИА Новости Трампа.

Президент США подчеркнул, что у Маска для этого отличный персонал.

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.