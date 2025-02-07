Трамп назвал необратимыми решения по USAID

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Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне", – цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о начале ликвидации USAID. На своей странице в соцсети X он назвал организацию "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".

Кроме того, агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.