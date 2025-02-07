Financial Times: решение Трампа закрыть USAID станет провалом

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Решение лидера США Дональда Трампа о закрытии Агентства по международному развитию (USAID) станет его провалом, говорится в статье Financial Times со ссылкой на представителя ведомства.

"Это Афганистан Трампа. <...> Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и Илон Маск пишет, что USAID – это кучка преступников и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", – отмечается в материале.

Один из чиновников в беседе с изданием назвал действия Трампа "ошеломляющими и безответственными". Риски для USAID он оценил как "неприемлемо высокие".

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.

