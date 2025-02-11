Трамп заявил, что в правительстве США обнаружены растраты на миллионы долларов

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Мошенничество и растраты на миллионы долларов обнаружены в правительстве США, заявил президент Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, правительством управляли некомпетентно, а злоупотребления были найдены во время расследования.

Трамп считает, что некоторые активисты и политизированные судьи пытаются затормозить или вовсе остановить этот процесс. В то же время он призвал продолжать работу.

Ранее президент США заявил, что миллиардер Илон Маск после Агентства по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию.

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.