Генпрокуратура Аризоны сочла полномочия Маска неконституционными

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Генпрокурор американского штата Аризона признал, что действия Илона Маска на посту главы ведомства по повышению эффективности правительства являются неконституционными.

В настоящее время в отношении Маска и президента США Дональда Трампа поданы иски от 14 штатов.

В заявлении генпрокурора говорится, что полномочия Маска противоречат американской конституции.

"Не понимая, какую угрозу это представляет для народа, президент Трамп делегировал практически бесконтрольную власть Маску, не получив надлежащего юридического разрешения Конгресса и не обеспечив наблюдение за его деятельностью", – уточняется в документе.

По мнению авторов заявления, своим решением американский лидер превратил незначительную должность в "пост агента хаоса с безграничной властью".

Кроме того, напоминают авторы, кандидатура Маска не была выдвинута президентом и утверждена Сенатом США. Заявители хотят добиться судебного запрета для Маска и его команды продолжать выполнять свои функции в DOGE до официального утверждения на должность.

Ранее состояние Маска впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов на фоне значительного снижения цен акций созданной им компании Tesla. Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года.

До этого победа Трампа на президентских выборах поспособствовала росту акций Tesla. Они выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании.