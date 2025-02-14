ABC: против Трампа и Маска подали иск 14 штатов из-за деятельности DOGE

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В США 14 штатов подали федеральный иск против американского президента Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив DOGE в нарушении конституции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал ABC.

"Безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", – говорится в документе.

По информации издания, штаты также недовольны тем, что у Маска слишком "широкие полномочия", хотя он не был назначен на формальную государственную должность главой государства и утвержден на ней сенатом. В иске подчеркивается, что данная ситуация нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" конституции США.

Кроме того, против Маска подали иск в федеральный суд Мэриленда 26 сотрудников и подрядчиков агентства США по международному развитию (USAID), они также обвиняют главу DOGE в нарушении конституции.

Ранее Маск назвал USAID преступной организацией, которой "нужно умереть", а также "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку". По его словам, USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды.

Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.