Трамп призвал Маска использовать "скальпель вместо топора" на посту главы DOGE

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Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен работой главы департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска, но призвал его действовать осторожно.

"Мы говорим "скальпель" вместо "топора", – написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что сокращения нужны, но важно сохранить самых лучших и продуктивных людей. По версии AFP, это первый шаг к ограничению полномочий Маска в рамках работы в DOGE. При этом сам президент США уверен, что департамент не принимает поспешных решений.

На одном из заседаний с членами своей администрации американский лидер заявил, что руководитель DOGE может давать департаментам рекомендации относительно численности сотрудников, но не требовать их выполнения – окончательное решение об увольнениях будут принимать члены кабинета министров, сообщало Politico со ссылкой на свой источник. При этом Маск признал, что DOGE допустил несколько ошибок, уточняли журналисты.

Ранее Трамп хвалил Маска за хорошую работу и призвал его работать еще эффективнее. Позже американский лидер заявлял, что были выявлены необоснованные траты правительства на выплаты фейковым долгожителям, возраст которых якобы превышает 200 лет. В частности, утверждалось, что в стране зафиксировано 1,3 миллиона человек в возрасте старше 150 лет.

