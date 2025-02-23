Трамп возмутился выплатами на миллионы долларов людям якобы старше 200 лет

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Президент США Дональд Трамп заявил о необоснованных тратах правительства на выплаты людям фейковым долгожителям, возраст которых якобы превышает 200 лет. Об этом он рассказал на конференции консерваторов, проходящей в Вашингтоне.

"Согласно реестрам, у нас числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона – старше 150 лет. Есть даже человек, которому, по записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что его администрация активно работает над выявлением подобных фейковых долгожителей, чтобы остановить неоправданное расходование средств. Трамп также пообещал положить конец этой мошеннической схеме.

Ранее глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пошутил, что в стране проживают много вампиров, которые получают социальные пособия. Таким образом он прокомментировал обнаруженную его департаментом таблицу с возрастом получателей пособий среди живущих американцев. По ее данным, в США есть несколько миллионов живых граждан в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек возрастом от 360 до 369 лет.