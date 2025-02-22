Маск согласился с тем, что США могли предотвратить конфликт на Украине

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Руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск согласился с мнением, что Штаты могли предотвратить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

До этого в Сети появилось видео с выступления экономиста Джеффри Сакса, где он рассказал о своем разговоре с экс-советником по нацбезопасности Джейком Салливаном в декабре 2021 года. Сакс отметил, что он тогда старался убедить Салливана, что США должны отказаться от расширения Североатлантического альянса на Украину, чтобы не допустить обострения. Но Салливан ответил ему, что не может говорить об этом публично.

"Вот именно", – прокомментировал фрагмент Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. По его мнению, виновны в нем Джо Байден и Владимир Зеленский.

Он также говорил, что одной из причин начала конфликта стала перспектива вступления Украины в НАТО. Трамп напомнил, что Россия давно говорила, что не может допустить вступления Украины в Альянс.

