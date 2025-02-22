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Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью радиостанции Fox News.

По мнению американского лидера, в возникновении конфликта виновны прошлый американский президент Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что считает нападение большой страны на маленькую плохим поступком, но отметил, что Россию можно было легко отговорить от этого, и конфликта не должно было быть.

Ранее Трамп заявлял, что одной из причин начала конфликта стала перспектива вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что Россия задолго до президента Путина, говорила, что не может допустить вступления Украины в НАТО и Москва заявляла об этом очень решительно.