Маск заявил, что украинские власти зашли слишком далеко

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Киев зашел слишком далеко в конфликте на Украине. Такое заявление сделал миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Таким образом Маск ответил на комментарий пользователя к своему посту от 2022 года, в котором миллиардер писал, что Украина "должна держаться". Пользователь задался вопросом, почему позиция Маска изменилась за последние три года.

"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах – это неправильно, и у тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов", – написал он.

Ранее Маск заявил, что украинских солдат отправляют на фронт ради денег, а сам конфликт на Украине превратился в крупнейшую коррупционную схему по их отмыванию. По его словам, количество денег, которые оседают в карманах через взятки и откаты "просто невероятно".