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Американский предприниматель и миллиардер, а также близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск заявил, что украинских солдат отправляют на фронт ради денег, а сам конфликт на Украине превратился в крупнейшую коррупционную схему по их отмыванию. Об этом он высказался на конференции консерваторов в Вашингтоне.

"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают?", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что украинский конфликт превратился в механизм для обогащения. По его словам, количество денег, которые оседают в карманах через взятки и откаты "просто невероятно".

Маск заявил, что конфликт на Украине стал самой крупной коррупционной схемой, которую он когда-либо видел, и украинских солдат "отправляют в мясорубку ради денег". Он подчеркнул, что подобное должно прекратиться.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

В Верховной раде заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". По словам депутатов, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов.