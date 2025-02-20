20 февраля, 22:20Политика
Маск отреагировал на слова Зеленского о "пропаже" 100 млрд долларов помощи США
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о судьбе 100 миллиардов долларов американской помощи Киеву, которые якобы пропали, сообщает aif.ru.
Ранее украинский лидер заявил, что ему неизвестна судьба выделенных средств.
"Хороший вопрос", – отметил Маск под постом одного из пользователей, который потребовал выяснить, кто врет и куда потрачены деньги.
До этого Маск поддержал критику в адрес Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине.
О некомпетентности Зеленского также заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что глава Украины мог давно попытаться решить конфликт, начав переговоры с Россией. Но в действительности Киев даже на пытался начать диалог, тогда как даже "посредственные переговорщики" могли бы легко решить проблему без территориальных потерь, сказал Трамп.
Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт