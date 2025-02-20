Маск осудил Зеленского за фотосессию для журнала Vogue в разгар конфликта на Украине

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Американский бизнесмен, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск напомнил президенту Владимиру Зеленскому о его фотосессии для журнала Vogue, сделанную летом 2022 года.

"Он сделал это, пока молодые ребята гибли в окопах на фронте", – написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя опубликованную в Vogue фотографию Зеленского и его жены Елены.

Фото: x.com/Elon Musk

В свою очередь, политолог Вадим Сипров телеканалу "360" заявил, что американский президент Дональд Трамп послал украинскому лидеру "черную метку", объявив того "диктатором без выборов и врагом мира".

"Со времен диктатора Самоса Старшего, правившего в Никарагуа в середине прошлого века, таких замечательных парней в американской администрации называли так "такое-то имярек – это сукин сын, но это наш сукин сын", – отметил Сипров.

Своим высказыванием Трамп дал понять Зеленскому, что тот в свое время сделал неправильный выбор, став "лондонским сукиным сыном". В это же время президент США фактически лишил легитимности весь киевский режим в глазах новой администрации Штатов, уверен политолог.

"Это возможность для России действовать без оглядок на какие-то статусы и какие-то договоренности, которыми когда-то обладал Зеленский. Наконец Россия может в полной мере вернуться к изначально существовавшим установкам по отношению к киевскому режиму", – отметил Сипров, напомнив, что смена власти на Украине после 2014 года признана Москвой государственным переворотом.

Кроме того, таким образом Трамп пытается избежать каких-либо договоров с нелегитимной властью на Украине, точно так же, как и российское руководство, заключил эксперт.

Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. По мнению американского президента, если президент Украины не приступит к оперативным действиям, то тот рискует потерять всю страну.

Также президент США обвинил Зеленского в том, что он плохо справляется со своей работой и хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды. Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера неверно и опасно.

