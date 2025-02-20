Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

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Предприниматель и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом сообщает RT.

"Зеленский убил американского журналиста!" – написал бизнесмен в соцсети X ответ на публикацию одного из пользователей о гибели Лиры.

Кроме того, журналист из США Такер Карлсон в ходе разговора с юристом Бобом Амстердамом указал на некоторые странности в состоянии украинского лидера. В свою очередь, Амстердам уточнил, что на Украине и в Европе широко распространены подозрения в употреблении Зеленским наркотических веществ.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал главу Украины диктатором из-за его нежелания проводить в стране выборы. Он также призвал Зеленского к оперативным действиям.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с высказыванием Трампа. Он подчеркнул, что "рассмеялся бы в голос", если бы ему три месяца назад сказали, что это слова президента США.