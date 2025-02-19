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19 февраля, 21:15

Политика

Вэнс пригрозил Зеленскому, что публичная критика Трампа "обернется против него же"

Вэнс пригрозил Зеленскому, что публичная критика Трампа "обернется против него же"

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Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки украинского лидера Владимира Зеленского на президента Штатов Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп ранее резко высказался о Зеленском, назвав его диктатором без выборов и предупредив, что тот может потерять свою страну. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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