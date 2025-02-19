19 февраля, 21:15Политика
Вэнс пригрозил Зеленскому, что публичная критика Трампа "обернется против него же"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нападки украинского лидера Владимира Зеленского на президента Штатов Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп ранее резко высказался о Зеленском, назвав его диктатором без выборов и предупредив, что тот может потерять свою страну. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.