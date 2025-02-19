Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между Россией и США

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Посредники для диалога между Россией и США не нужны. Об этом завил Владимир Путин в ходе беседы с журналистами.

"Кто-то хочет быть посредником между Россией и США, но, наверно, это избыточные требования", – высказал мнение российский лидер.

Президент России подчеркнул, что целью переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде было восстановление российско-американских отношений и повышение доверия между странами. Без него, уточнил Путин, не удастся решить многие проблемы, в том числе урегулировать конфликт на Украине.

Кроме того, Путин высказался относительно дел в отношении президента США Дональда Трампа. По мнению российского лидера, главу Белого дома "затаскали" по судам из-за подозрений в особых отношениях с Россией.

"Трампа в свое время обвиняли, что он имеет какие-то особые отношения с Россией и что Россия вмешивается в выборы, когда он победил в прошлый свой период президентства. Создали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в конгрессе, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что этого никогда не было", – сказал Путин.

Переговоры между Россией и США состоялись в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Представителям Москвы и Вашингтона поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа. Кроме того, обе страны в ближайшее время приступят к назначению послов в РФ и Соединенных Штатах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Страны согласовали сотрудничество по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в двусторонних отношениях.