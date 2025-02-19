Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом

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Владимир Путин сообщил, что с удовольствием встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом президент России заявил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, подчеркнул Путин. Президент России также признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

"Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения", – добавил он.

По словам Путина, Трамп по телефону отметил, что переговоры по Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. При этом российский лидер считает, что им недостаточно просто встретиться. По его мнению, надо добиться проработки важных вопросов.

Трамп ранее обещал оперативно разрешить украинский кризис, однако после вступления в должность главы США изменил свою позицию, поскольку получил новые данные о существующем конфликте – объективную информацию, объяснил Путин.

Президенту России ранее доложили о результатах переговоров в Эр-Рияде, которые он, в свою очередь, высоко оценил. По его словам, встреча в Саудовской Аравии была очень доброжелательной и положительной.

Целью этих переговоров, как заявил Путин, было восстановление отношений между Россией и США и повышение доверия между странами. Он признал, что без этого решать разного рода вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине, будет невозможно.

