Путин: Россия не вмешивается в дела Европы и США

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Россия не вмешивается в дела Европы и США, не спекулирует на вопросах между ними и их союзниками. Такое заявление сделал Владимир Путин в беседе с журналистами во время своего визита на завод по выпуску БПЛА в Санкт-Петербурге.

Европа и Украина сами прекратили диалог с Россией, Москва от этого никогда не отказывалась. Украинская сторона запретила себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, о чем публично заявила, отметил российский президент.

Все европейские лидеры, продолжил Путин, напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США. Дело даже дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. В сложившихся отношениях с США Европа сама виновата, подчеркнул он.

Также российский лидер сказал, что удивился сдержанности американского президента Дональда Трампа в отношении европейских союзников, которые ведут себя "хамским образом". Однако у Европы нет оснований негативно реагировать на встречу России и США в Саудовской Аравии. По украинскому урегулированию американская сторона работает со своими европейскими союзниками, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер исключил необходимость посредничества в диалоге между Россией и США. По его словам, целью переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде было восстановление отношений двух стран и повышение доверия. Без него, подчеркнул президент, не получится решить многие проблемы, в том числе урегулировать украинский конфликт.