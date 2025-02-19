Путин заявил о готовности РФ вернуться за стол переговоров по Украине

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Россия готова сесть за стол переговоров по Украине. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась контактировать с европейцами и от переговоров с Украиной.

"Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", – подчеркнул российский лидер.

Президент также назвал неуместной истерику Киева по поводу отсутствия за столом переговоров РФ и США, поскольку у Москвы и Вашингтона есть двусторонние вопросы для обсуждения. Помимо этого, Путин объяснил, что двум странам необходимо будет решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает через год.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для решения украинского конфликта на Украине Киев и Москва должны будут сесть за стол переговоров. Французский политик посчитал, что мировому сообществу нужно стабилизировать обстановку. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине. По его мнению, ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины".