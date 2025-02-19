Трамп заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по Украине

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты переговоров США и России в Эр-Рияде, заявив, что стал значительно увереннее в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", – сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о ходе переговоров и перспективах заключения сделки по прекращению украинского конфликта.

Трамп также поддержал необходимость проведения выборов на Украине, отметив низкий уровень поддержки украинского лидера Владимира Зеленского среди населения. Он подчеркнул, что с момента последних выборов прошло много времени, а рейтинг Зеленского значительно снизился.

Кроме того, Трамп счел разочаровывающим тот факт, что Киев остался недоволен переговорами между Россией и США по урегулированию кризиса на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что у украинцев было три года, чтобы сесть за стол переговоров.

Переговоры между РФ и США прошли 18 февраля. По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США. Представителям Москвы и Вашингтона также поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа.

Зеленский в связи с переговорами России и США заявил, что отказывается принимать любые ультиматумы.

