Зеленский заявил, что "никто не победит" в конфликте на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ни один участник конфликта не сможет победить в зоне боевых действий с помощью оружия. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский лидер призвал завершить конфликт на Украине с помощью дипломатии. По мнению Зеленского, только переговоры позволят достичь "справедливого мира".

Встреча РФ и США состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии. От России в Эр-Рияд полетели помощник российского президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а от Штатов – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ушаков назвал переговоры неплохими. Он рассказал, что отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контактировать друг с другом по поводу урегулирования конфликта на Украине в свое время.

Делегации РФ и США также договорились сформировать переговорные группы и приступить к оперативному назначению послов в РФ и США.

Зеленский, в свою очередь, отказался признавать результаты встречи США и России в Саудовской Аравии, поскольку они не предусматривают участие Киева. Кроме того, он решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Сперва его рабочая поездка должна была пройти 19 февраля, однако теперь президент Украины полетит туда 10 марта.

