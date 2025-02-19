19 февраля, 14:15Политика
Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде были очень хорошими. Он также отметил стремление российской стороны принять меры для остановки конфликта на Украине.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что оба государства продемонстрировали намерение нормализовать взаимоотношения и решить вопросы не только по Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.