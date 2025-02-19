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19 февраля, 14:15

Политика

Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине

Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде были очень хорошими. Он также отметил стремление российской стороны принять меры для остановки конфликта на Украине.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что оба государства продемонстрировали намерение нормализовать взаимоотношения и решить вопросы не только по Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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