Лавров заявил, что РФ не будет зависеть от капризов Запада

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Россия идет своим путем и не будет зависеть от капризов Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы идем своим путем, мы решаем свои задачи вместе с нашими парламентариями, вместе с нашим народом. Эти задачи связаны с завершением на наших условиях специальной военной операции", – цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что если Европа захочет возобновить отношения, то Москва рассмотрит возможные условия для этого, однако слово за Западом, поскольку Россия пока и не думает над данным вопросом и занимается укреплением своего государства в интересах собственного народа.

Кроме того, уточнил Лавров, РФ передала США перечень вопросов для нормализации работы посольств.

"Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, – это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", – добавил глава ведомства.



Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что первый шаг для нормализации отношений с Россией должны совершить США, однако решение за американским президентом Дональдом Трампом. При этом он подчеркивал, что Москва открыта к диалогу в режиме "жесткого торга" с учетом реалий и национальных интересов.

Вместе с тем министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес признал, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем. По его словам, данный процесс необходимо реализовать на основе равенства и взаимного уважения.

