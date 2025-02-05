В МИД заявили, что США должны сделать первый шаг по нормализации отношений с РФ

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Первый шаг для нормализации отношений с Россией должны совершить США, однако решение за американским президентом Дональдом Трампом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации (бывшего президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена. На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США", – приводит слова Рябкова сайт дипведомства.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва открыта к диалогу в режиме "жесткого торга" с учетом реалий и национальных интересов.

Между тем Россия готова находить баланс интересов на мировой арене и укреплять правовые начала международных отношений. Об этом сообщил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что для установления равноправного диалога по всему комплексу этих вопросов Владимир Путин предложил еще в 2020 году провести встречу глав государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, которые несут ответственность за сохранение цивилизации.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия и США ведут диалог по линии отдельных ведомств. Эти контакты участились, заявил политик.